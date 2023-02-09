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Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло 12 тысяч

Фото: количество жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 12000 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии достигло 12049 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране погибли не менее 9057 человек, а 52 979 человек получили ранения разной степени тяжести. 8000 человек удалось спасти.

В Сирии погибли минимум 2992 человека, еще 24800 получили ранения.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.

Детальнее о землетрясениях в Турции и соседних к ней странах, которые произошли 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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Война в СирииТурция