Число погибших из-за обстрела Лимана возросло до восьми человек
Число погибших в результате обстрела российскими военными Лимана 8 июля возросло до восьми человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Из-за атаки на город с РСЗО также пострадали 13 жителей.
На месте происшествия спасатели Лиманского гарнизона ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и трех легковых автомобилей, которые возникли в результате обстрела. Пожарные работали на трех локациях одновременно.
От Главного управления ГСЧС в Донецкой области привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
На месте обстрела для обследования территории привлечены пиротехники ГСЧС.
Обстрел Лимана
Сегодня около 10:00 россияне нанесли удар по Лиману с реактивной системы залпового огня. Они попали по частному сектору.
Обстрелы Донецкой области
Российские военные постоянно обстреливают города и села Донецкой области. Они бьют по прифронтовым населенным пунктам и тем, которые находятся в относительном тылу.
Например, 6 июля оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, из-за чего погибла женщина, а еще четыре человека получили ранения.
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