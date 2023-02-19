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Число погибших от землетрясения в Турции превысило 40 тысяч

Фото: количество погибших от землетрясения в Турции превысило 40 тысяч (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На сегодня известно, что от землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли 40 689 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По информации управления по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций, на месте стихийного бедствия все еще остается

на 278 часов после землетрясения в Турции из-под завалов спасли мужчину и 17-летнюю девушку.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш снова произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Турция