Число погибших от землетрясения в Турции превысило 40 тысяч

По информации управления по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций, на месте стихийного бедствия все еще остается

на 278 часов после землетрясения в Турции из-под завалов спасли мужчину и 17-летнюю девушку.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш снова произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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