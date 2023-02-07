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Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 7200 человек

Фото: количество жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 7200 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Число погибших от мощных землетрясений на территории Турции и Сирии достигло 7266 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, в его стране погибли 5434 человека. На территории же Сирии известно о 1832 году жертвах.

Напомним, вчера в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения , из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Отметим, что из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.

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