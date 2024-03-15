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Количество погибших и раненых из-за удара по Одессе резко возросло

Одесса, Пятница 15 марта 2024 14:14
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Количество погибших и раненых из-за удара по Одессе резко возросло Фото: количество погибших и раненых из-за удара по Одессе резко возросло (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированной атаки по Одессе 15 марта погибли 14 человек, еще 46 ранены. 16 марта объявлен в городе и области днем траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур", - добавил Кипер.

Обстрел Одессы

Российские войска ближе к полудню 15 марта устроили массированный ракетный удар по Одессе, в городе гремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракет в сторону Одессы.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по спасателям и медикам, приехавшим на место после первой серии взрывов. Позже стало известно о 20 раненых людях, пять из которых оказались работниками ГСЧС. Один из них погиб.

Сейчас количество жертв и пострадавших продолжает расти. До этого сообщалось о восьми погибших и более 30 раненых.

Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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