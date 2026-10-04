В ООН подсчитали количество жертв войны в Украине за восемь месяцев

За первые восемь месяцев 2026 года в Украине в результате войны погибли по меньшей мере 2 222 гражданских, еще 13 058 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управления ООН по правам человека.

Таким образом, общее число погибших и раненых гражданских за январь-август составляет по меньшей мере 15 280 человек .

В ООН отметили, что это на 55% больше , чем за аналогичный период 2025 года, и более чем в два раза превышает показатель за первые восемь месяцев 2024 года.

Самыми смертоносными месяцами 2026 стали июль и август. В июле в Украине погибли по меньшей мере 448 гражданских , еще 2 675 были ранены .

В августе погибли 372 человека , а 2 349 получили ранения . В ООН отметили, что август стал вторым по количеству гражданских жертв месяцем в 2026 году после июля.

Основной причиной гражданских жертв в августе оставались дальнобойные российские удары с применением ракет и беспилотников.

На них пришлось 47% всех гражданских потерь – 194 погибших и 1077 раненых. Большинство этих жертв зафиксировали вдали от линии фронта в больших населенных пунктах.

Вблизи фронта основной причиной гибели и гражданских граждан были короткодистанционные дроны. В августе они повлекли гибель 91 человека и ранение еще 727 гражданских, что составило около 30% всех жертв в месяц.

В ООН также отметили, что за первые восемь месяцев 2026 года число погибших и раненых граждан уже превысило показатель за весь 2025 год .

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что война входит в "опасную новую фазу", а количество атак и гражданских жертв продолжает расти.

По ее словам, по состоянию на 23 сентября 2026 г. с начала полномасштабного вторжения в Украине было подтверждено гибель по меньшей мере 17 257 гражданских , среди них 835 детей . Еще 53 693 гражданских были ранены .

В ООН предупреждают, что по мере приближения зимы особую угрозу представляют удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые могут оставить миллионы людей без электроэнергии и отопления.