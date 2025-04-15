Количество вражеских штурмов уменьшилось: в Генштабе рассказали об оперативной обстановке

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 14 апреля.

Российские обстрелы

Как передали в Генштабе, в течение дня российские захватчики нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 86 авиационных ударов (всего сбросили 117 управляемых авиационных бомб).

Кроме этого, для атак враг применил 1114 дронов-камикадзе, а также совершил почти 5 тысяч обстрелов.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении российские захватчики пытались идти вперед в направлении Новой Кругляковки, вражеская атака была остановлена.

На Лиманском направлении противник 20 раз атаковал позиции ВСУ вблизи н.п. Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор, добавили в Генштабе.

На Северском направлении украинские защитники отбили 2 вражеские атаки у Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, еще 1 бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении захватчики 4 раза атаковали позиции ВСУ у н.п. Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского. Сейчас продолжается 1 бой.

На Торецком направлении враг 11 раз штурмовал позиции ВСУ в районах н.п. Озаряновка и Торецк. Все российские атаки были успешно отражены украинскими воинами.

На Покровском направлении оккупанты пытались продвигаться вперед в районах н.п. Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий противника, 2 боестолкновения еще продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 350 оккупантов, из них 166 - безвозвратно. Также уничтожено два танка, одну артиллерийскую систему, одну РСЗО, 34 единицы автомобильной техники, 14 БпЛА, два пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, добавили в военном командовании, воинами ВСУ было повреждено 6 орудий и 7 автомобилей противника.

На Новопавловском направлении российские захватчики 7 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах н.п. Константинополь и Разлив. До сих пор продолжается 1 бой.

На Ореховском направлении воины ВСУ отражают 7 вражеских штурмов в направлениях н.п. Степное, Лобково и Малые Щербаки. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Новоандреевка, добавили в Генштабе.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили 2 попытки врага приблизиться к позиции Сил обороны.

На Курском направлении произошло 17 боев, два из которых продолжаются до сих пор. Враг нанес 48 авиационных ударов, сбросил 76 КАБов и совершил 379 артиллерийских обстрелов.

Также в военном ведомстве проинформировали, что на Харьковском и Гуляйпольском направлениях оккупанты не проводили наступательных действий.