ВСУ сдерживают врага на трех направлениях. Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 14 апреля произошло 67 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском, Лиманском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг нанес авиаудар по району Слатино.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка. Одна из них еще продолжается.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Силами обороны успешно отражено одну вражескую атаку, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Часового Яра и Андреевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении четыре боестолкновения завершены, еще два штурмовых действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед вблизи Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенных пунктов Константинополь и Разлив. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении захватчики дважды пытались продвигаться к позициям украинских подразделений.

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боев, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, и совершил 246 артиллерийских обстрелов.