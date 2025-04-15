Кількість ворожих штурмів зменшилася: у Генштабі розповіли про оперативну обстановку

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 14 квітня.

Російські обстріли

Як передали в Генштабі, протягом дня російські загарбники завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 86 авіаційних ударів (загалом скинули 117 керованих авіаційних бомб).

Крім цього, для атак ворог застосував 1114 дронів-камікадзе, а також здійснив майже 5 тисяч обстрілів.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку російські загарбники намагалися йти вперед в напрямку Нової Кругляківки, ворожа атака була зупинена..

На Лиманському напрямку противник 20 разів атакував позиції ЗСУ поблизу н.п. Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер, додали в Генштабі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 2 ворожі атаки біля Верхньокам'янського та Івано-Дар’ївки, ще 1 бій досі триває.

На Краматорському напрямку загарбники 4 рази атакували позиції ЗСУ біля н.п. Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. Наразі триває 1 бій.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів штурмував позиції ЗСУ в районах н.п. Озарянівка та Торецьк. Усі російські атаки були успішно відбиті українськими воїнами.

На Покровському напрямку окупанти намагалися просуватись вперед у районах н.п. Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій противника, 2 боєзіткнення ще тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 - безповоротно. Також знищено два танки, одну артилерійську систему, одну РСЗВ, 34 одиниці автомобільної техніки, 14 БпЛА, два пункти управління БпЛА та два склади боєприпасів", - поінформували в Генштабі.

Крім того, додали у військовому командуванні, воїнами ЗСУ було пошкоджено 6 гармат та 7 автомобілів противника.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах н.п. Костянтинопіль та Розлив. Досі триває 1 бій.

На Оріхівському напрямку воїни ЗСУ відбивають 7 ворожих штурмів у напрямках н.п. Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Новоандріївка, додали у Генштабі.

На Придніпровському напрямку українські захисники зупинили 2 спроби ворога наблизитися до позиції Сил оборони.

На Курському напрямку відбулося 17 боїв, два з яких тривають дотепер. Ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинув 76 КАБів та здійснив 379 артилерійських обстрілів.

Також у військовому відомстві поінформували, що на Харківському та Гуляйпільському напрямках окупанти не проводили наступальних дій.