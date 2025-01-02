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Количество случаев СЗЧ в армии начало уменьшаться с осени 2024 года, - Зеленский

Украина, Четверг 02 января 2025 22:28
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Количество случаев СЗЧ в армии начало уменьшаться с осени 2024 года, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Количество случаев самовольного оставления частей военными в 2024 году возросло. Однако уже осенью наблюдалось уменьшение этого показателя.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Зеленский заявил, что в 2024 году наблюдалось увеличение случаев самовольного оставления частей, но, по его же словам, уже с сентября-октября ситуация изменилась, и этот показатель начал уменьшаться.

Зеленский отметил, что долгая война имеет свои последствия.

"Длинная война - это долгая война. Люди стоят и устают. Это факт", - подчеркнул президент.

Он добавил, что усталость среди военнослужащих влияет на эффективность выполнения боевых задач, из-за чего необходимо увеличение ротаций.

Зеленский также обратил внимание на проблему с укомплектованием резервов, отметив, что их количество ограничено из-за трудностей с доставкой необходимого оборудования и ресурсов.

"Когда люди устают - (требуется - ред.) увеличение ротаций. Благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы", - пояснил он.

Напомним, что 28 ноября Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, добровольно вернуться и продолжить службу.

В частности, уголовные производства, открытые по статьям №407 и №408 Уголовного кодекса Украины, не будут препятствием для продолжения военной службы таких лиц.

Ранее Министерство обороны объяснило, как через "Армию+" вернуться из СВЧ.

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