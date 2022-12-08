Число использования артиллерии РФ снижается. Арестович о боях под Бахмутом

Количество использования артиллерии Российской Федерации под Бахмутом снижается. Скорее всего, оккупанты имеют проблемы со снарядами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"Интересный факт, под Бахмутом существенно снижается количество применения российской артиллерии", - заявил Арестович.
Советник Офиса президента предполагает, что оккупанты имеют проблемы с боеприпасами.
"В основном работают танки, авиация", - добавил Арестович.
Напомним, что Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.
В Украине погиб двадцатилетний волонтер медицинского батальона родом из Швеции.
Российские войска не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. Последние недели именно это направление проходит в сводках как горячая точка на Донбассе.
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