Кількість використання артилерії РФ знижається. Арестович про бої під Бахмутом

Кількість використання артилерії Російської Федерації під Бахмутом знижається. Скоріш за все, окупанти мають проблеми зі снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

Радник Офісу президента припускає, що окупанти мають проблеми з боєприпасами.

Нагадаємо, що Збройні сили України вдало атакували ворожі пункти управління та завдали удару по району зосередження артилерії російських окупантів.

В Україні загинув двадцятирічний волонтер медичного батальйону родом зі Швеції.

Російські війська не припиняють спроби захопити Бахмут Донецької області. Останні тижні саме цей напрямок проходить у зведеннях як найгарячіша точка на Донбасі.

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