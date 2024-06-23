Учебные заведения в Украине могут получить деньги на ремонт и оборудование: как подать заявку
Заведения профессионального высшего и высшего образования могут получить деньги из бюджета на развитие и выполнение ремонтных работ. Обязательным условием является подача проекта и сметы работ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.
На что можно потратить деньги
Вырученные деньги можно направить на:
- осуществление неотложных аварийно-восстановительных и ремонтных работ
- реализацию проектов, связанных со строительством (новым строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией и реставрацией) защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения с защитными свойствами хранилища/противорадиационного укрытия, предназначенных для укрытия участников образовательного процесса учреждений профессионального высшего и высшего образования
- осуществление мероприятий, связанных с приведением подвальных и/или цокольных помещений учебных заведений в состояние, пригодное к использованию в качестве простейших укрытий
- осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности в учебных заведениях
- обеспечение техническими средствами оповещения и информирования
- приобретение генераторов, электрогенераторных установок, трансформаторов, систем бесперебойного электропитания, аккумуляторов, другой электрической аппаратуры, устройств для фильтрации или очистки воды, другого оборудования долгосрочного пользования для бесперебойного тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, что обеспечивает безопасные условия обучения в офлайн-режиме, а также для обеспечения проживания в общежитиях соискателей образования, если образовательный процесс осуществляется в офлайн-режиме
- осуществление мероприятий по энергоэффективности
- развитие сети и восстановление общежитий, поврежденных в результате боевых действий, для проживания соискателей образования в учебных заведениях, осуществляющих обучение в офлайн-режиме и т. п.
В Министерстве выберут учебные заведения, которым предоставят финансирование из бюджетных средств.
Как принять участие в конкурсе
Колледжи и университеты должны до третьего июля передать в МОН заявку и пакет документов на бумажных носителях. Это можно сделать почтой или предоставить лично через канцелярию МОН с отметкой "Конкурс на получение бюджетных средств по КПК ВК 2201140".
Обязательное условие получения средств - это наличие утвержденной проектной (проектно-сметной) документации для работ.
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