Количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 16

Взрывы в городе звучали почти пять часов, а разрушения зафиксировали во многих районах столицы. В частности, в Соломенском районе из-за удара погибли два человека, а количество раненых жителей возросло до 16 человек.

Всего в Киеве получили повреждения более 50 объектов. Разрушение зафиксированы в жилых домах, общежитии, на территории школы, в магазинах, на АЗС и предприятии по производству муки.

На местах попаданий экстренные службы освободили из-под завалов и заблокированных помещений 13 гражданских, в том числе в Голосеевском районе. При ликвидации последствий под повторный вражеский удар попал спецтранспорт ГСЧС.

Фото: последствия массированного удара россиян по Киеву (t.me/I_Vyhivskyi)

Сейчас в столице на семи локациях работает более 300 спасателей и полицейских. Они тушат пожары, разбирают завалы, принимают заявления о поврежденном имуществе, а также развернули мобильные сервисные центры МВД для срочного восстановления утраченных документов.