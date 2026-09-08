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Количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 16

11:30 08.09.2026 Вт
2 мин
Всего в столице было повреждено более 50 объектов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара россиян по Киеву (t.me/I_Vyhivskyi)

Количество пострадавших в результате ночной комбинированной атаки россиян по Киеву возросло до 16 человек. В столице повреждено более полусотни объектов, также известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ивана Выговского.

Взрывы в городе звучали почти пять часов, а разрушения зафиксировали во многих районах столицы. В частности, в Соломенском районе из-за удара погибли два человека, а количество раненых жителей возросло до 16 человек.

Всего в Киеве получили повреждения более 50 объектов. Разрушение зафиксированы в жилых домах, общежитии, на территории школы, в магазинах, на АЗС и предприятии по производству муки.

На местах попаданий экстренные службы освободили из-под завалов и заблокированных помещений 13 гражданских, в том числе в Голосеевском районе. При ликвидации последствий под повторный вражеский удар попал спецтранспорт ГСЧС.

Фото: последствия массированного удара россиян по Киеву (t.me/I_Vyhivskyi)

Сейчас в столице на семи локациях работает более 300 спасателей и полицейских. Они тушат пожары, разбирают завалы, принимают заявления о поврежденном имуществе, а также развернули мобильные сервисные центры МВД для срочного восстановления утраченных документов.

Напомним, в результате ночного удара повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. По факту военного преступления Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно пытались нанести как можно больший вред людям во время ночной атаки на Киев.

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