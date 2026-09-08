Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 16

Вибухи у місті лунали майже протягом п'яти годин, а руйнування зафіксували у багатьох районах столиці. Зокрема, у Солом'янському районі через удар загинули двоє людей, а кількість поранених жителів зросла до 16 осіб.

Загалом у Києві зазнали пошкоджень понад 50 об'єктів. Руйнування зафіксовано у житлових будинках, гуртожитку, на території школи, у крамницях, на АЗС та підприємстві з виробництва борошна.

На місцях влучань екстрені служби визволили з-під завалів та заблокованих приміщень 13 цивільних, зокрема у Голосіївському районі. Під час ліквідації наслідків під повторний ворожий удар потрапив спецтранспорт ДСНС.

Фото: наслідки масованого удару росіян по Києву (t.me/I_Vyhivskyi)

Наразі у столиці на семи локаціях працюють понад 300 рятувальників та поліцейських. Вони гасять пожежі, розбирають завали, приймають заяви про пошкоджене майно, а також розгорнули мобільні сервісні центри МВС для термінового відновлення втрачених документів.