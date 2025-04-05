ua en ru
Сб, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Число пострадавших в Кривом Роге выросло до 74, в больницах взрослые и дети

Кривой Рог, Суббота 05 апреля 2025 20:19
UA EN RU
Число пострадавших в Кривом Роге выросло до 74, в больницах взрослые и дети Фото: россияне ударили по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Количество пострадавших из-за вчерашней атаки России на Кривой Рог возросло до 74. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По последним данным главы Днепропетровской ОВА, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74. Люди получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них находятся на стационарном лечении.

По данным Лысака, сейчас в больницах остаются 37 человек, среди которых пятеро детей.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, что вчера, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли много детей и взрослых.

Ракета попала в жилой район вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил это нападение, подчеркнув необходимость усиления международного давления на Россию для прекращения ее агрессии.

Он также выразил разочарование слабой реакцией Соединенных Штатов на атаку, отметив, что ожидал более решительных действий от американских партнеров.

Европейский Союз оперативно отреагировал на трагедию, осудив действия России и подтвердив свою солидарность с Украиной.

Подробнее об атаке на город и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война России против Украины
NEWS
Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ
Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп