Число пострадавших в Кривом Роге выросло до 74, в больницах взрослые и дети

Количество пострадавших из-за вчерашней атаки России на Кривой Рог возросло до 74. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По данным Лысака, сейчас в больницах остаются 37 человек, среди которых пятеро детей.

По последним данным главы Днепропетровской ОВА, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74. Люди получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них находятся на стационарном лечении.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, что вчера, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли много детей и взрослых.

Ракета попала в жилой район вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил это нападение, подчеркнув необходимость усиления международного давления на Россию для прекращения ее агрессии.

Он также выразил разочарование слабой реакцией Соединенных Штатов на атаку, отметив, что ожидал более решительных действий от американских партнеров.

Европейский Союз оперативно отреагировал на трагедию, осудив действия России и подтвердив свою солидарность с Украиной.

Подробнее об атаке на город и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

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