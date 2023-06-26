В Минагрополитики анонсировали альтернативу "зерновому соглашению"

Правительство Украины провело переговоры с другими участниками зернового рынка и работает над разработкой альтернативных стратегий для продолжения экспорта аграрной продукции в случае прекращения работы зернового коридора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.

"У нас есть несколько стратегий: это расширение пропускной способности Дунайского региона и наращивание возможностей по перевалке там зерновых. Также продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией", - рассказал он.

Он напомнил, что в госбюджете в этом году предусмотрено 20 миллиардов гривен на страхование судов с зерном.

"Альтернативные мероприятия активно нарабатываются, фактически финализированы и должны помочь непрерывно вносить вклад Украины в международную продовольственную безопасность, обеспечивать экспорт", - заявил чиновник.

Высоцкий надеется, что в текущем году в финансовом плане показатели экспорта сельхозпродукции будут близки к прошлогодним, ведь ценовая динамика меняется каждый день

"Информация о неблагоприятных условиях в США повлияла на кукурузу, цены на которую пошли вверх. Поэтому говорить о конечных ценах на зерновые рано. Они станут известны ближе к сентябрю, когда закончится вегетация в нашем полушарии. В конечном счете как минимум с минимальным отклонением, но экспорт приблизится к показателям в прошлом году", - подчеркнул он.

"Зерновая сделка"

С началом полномасштабного вторжения страны юга остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали с РФ и Украиной "зерновое соглашение" для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продолжать "зерновое соглашение" после 18 июля. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

Кроме того 22 июня посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, чтоуверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле .

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