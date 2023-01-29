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В Херсоне в результате обстрела микрорайон Остров остался без света

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Херсон, Воскресенье 29 января 2023 18:56
В Херсоне в результате обстрела микрорайон Остров остался без света Фото: в Херсоне в результате обстрела микрорайон Остров остался без света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате сегодняшнего массированного обстрела Херсона микрорайон Остров остался без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Из-за сегодняшнего массированного обстрела Херсона исчезло электропитание в микрорайоне Остров", - говорится в сообщении.

Отмечено, что более 9500 абонентов остались без света из-за обрыва высоковольных линий.

Сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома херсонцев.

Напомним, в воскресенье, 29 января, Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

В результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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