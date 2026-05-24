Количество погибших и пострадавших из-за массированного удара по Киеву возросло

"Ужасной была ночь для Киева...Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим", - рассказал Кличко.

По его словам, уже известно о 44 пострадавших. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе - двух детей в состоянии средней тяжести.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 людям медики оказали помощь амбулаторно.

Также мэр сообщил, что до двух возросло количество погибших в результате массированной атаки врага на столицу.