Количество погибших и пострадавших из-за массированного удара по Киеву возросло

Количество пострадавших в результате ночного массированного удара России по Киеву возросло до 44 человек. Уже известно о двух погибших.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Ужасной была ночь для Киева...Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим", - рассказал Кличко.
По его словам, уже известно о 44 пострадавших. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе - двух детей в состоянии средней тяжести.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 людям медики оказали помощь амбулаторно.
Также мэр сообщил, что до двух возросло количество погибших в результате массированной атаки врага на столицу.
Ночью 24 мая Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами и ударными дронами. Обломки упали в нескольких районах, есть разрушения, раненые и погибшие.
Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.