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Число раненых в Новомосковске возросло до 27 человек

Днепр, Понедельник 08 января 2024 12:33
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Число раненых в Новомосковске возросло до 27 человек Фото: число раненых в Новомосковске возросло до 27 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых после ракетного удара по Новомосковску Днепропетровской области возросло до 27 человек. Четверо из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"По уточненным данным, в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11 остаются в медучреждении. Из них четверо - дети", - рассказал он.

Кроме того, в Кривом Роге и районе - 4 пострадавших.

Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Рядом с ранеными врачи. Оказывают всю необходимую помощь", - добавил Лысак.

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Днепропетровская область Новомосковск
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