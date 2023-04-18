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Из-за обстрела рынка в Херсоне погиб человек, - медики

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Херсон, Вторник 18 апреля 2023 12:10
Из-за обстрела рынка в Херсоне погиб человек, - медики Фото: в Херсоне из-за обстрела рынка погиб человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска сегодня, 18 апреля, обстреляли Центральный рынок в Херсоне. В результате атаки россиян погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Медики скорой помощи в комментарии изданию сообщили об одной жертве обстрела оккупантов. Кроме того, еще шесть человек получили ранения.

В результате атаки в главном павильоне и киосках херсонского рынка выбиты стекла.

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российская армия 57 раз обстреляла Херсон и область. Оккупанты выпустили 342 снаряда из артиллерии, авиации и беспилотников.

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