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Число раненых из-за обстрела Харьковской области возросло

Фото: количество раненых из-за обстрела Харьковской области возросло (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Число раненых в результате российских обстрелов Харьковской области 8 февраля возросло. Сейчас известно о таких 5 людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"Количество раненых в результате обстрела Чугуевского района возросло до 5 человек. В Волчанске была ранена еще женщина 47 лет, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой", - написал он.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, а после этого враг нанес удар по городу Волчанск Харьковской области. Известно, что среди раненых есть ребенок.

Ранее под ракетный удар попал Харьков, враг выпустил по городу ракеты С-300, под атаку попал, в частности, Центральный парк города.

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