Количество пенсионеров в Украине растет: где они получают деньги

По состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек, что на 26,2 тысячи больше, чем месяц назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 874,3 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 744,4 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 702,7 тысячи человек, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой - 581,9 тысячи.
Из-за текущих счетов в банках пенсии получают 8,227 млн человек. Остальные 2,044 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.
Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины
По состоянию на 1 августа доля ПриватБанка по выплате пенсий составляет 58,0%. В этом госбанке получают деньги 4,770 млн человек. На втором месте государственный Сбербанк (31,5%, пенсии получают 2,596 млн человек).
В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 309,6 тысячи человек (3,8%). В других банках получают деньги 547,8 тысячи человек (6,7%).
По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-июль 2024 составила 351 млрд гривен, что на 11,6% больше, чем в 2023 году (314,6 млрд гривен).
Напомним, по состоянию на 1 июля высшую пенсию в Украине получали в Киеве – 7 940 гривен. Далее следуют Ровенская (7255 гривен), Донецкая (7138 гривен), Луганская (6679 гривен) и Днепропетровская области (6402 гривны).
Средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн. или на 8,0%.