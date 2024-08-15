Количество пенсионеров в Украине растет: где они получают деньги

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 874,3 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 744,4 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 702,7 тысячи человек, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой - 581,9 тысячи.

Из-за текущих счетов в банках пенсии получают 8,227 млн человек. Остальные 2,044 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины

Рейтинг банков

По состоянию на 1 августа доля ПриватБанка по выплате пенсий составляет 58,0%. В этом госбанке получают деньги 4,770 млн человек. На втором месте государственный Сбербанк (31,5%, пенсии получают 2,596 млн человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 309,6 тысячи человек (3,8%). В других банках получают деньги 547,8 тысячи человек (6,7%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-июль 2024 составила 351 млрд гривен, что на 11,6% больше, чем в 2023 году (314,6 млрд гривен).