Кількість пенсіонерів в України зростає: де вони отримують гроші

Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було у Дніпропетровській області 874,3 тисяч осіб. Крім того, у Києві 744,4 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 702,7 тисяч осіб, у Львівські області -666,3 тисяч, у Донецькій - 581,9 тисяч.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.
Отримувач виплати самостійно обирає спосіб одержання виплати, в тому числі будь-який з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України
Станом на 1 серпня частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,0%. У цьому держбанку одержують гроші 4,770 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,5%, пенсії одержують 2,596 млн осіб).
У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 309,6 тисяч осіб (3,8%). В інших банках отримують гроші 547,8 тисяч осіб (6,7%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-липень 2024 року становила 351 млрд гривень, що на 11,6% більше, ніж у 2023 році (314,6 млрд гривень).
Нагадаємо, станом на 1 липня найвищу пенсію в Україні отримували в Києві - 7 940 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 255 гривень), Донецька (7 138 гривень), Луганська (6 679 гривень) та Дніпропетровська області (6 402 гривні).
Середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 816,62 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0%.