Кількість пенсіонерів в України зростає: де вони отримують гроші

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було у Дніпропетровській області 874,3 тисяч осіб. Крім того, у Києві 744,4 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 702,7 тисяч осіб, у Львівські області -666,3 тисяч, у Донецькій - 581,9 тисяч.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.

Отримувач виплати самостійно обирає спосіб одержання виплати, в тому числі будь-який з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України

Рейтинг банків

Станом на 1 серпня частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,0%. У цьому держбанку одержують гроші 4,770 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,5%, пенсії одержують 2,596 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 309,6 тисяч осіб (3,8%). В інших банках отримують гроші 547,8 тисяч осіб (6,7%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-липень 2024 року становила 351 млрд гривень, що на 11,6% більше, ніж у 2023 році (314,6 млрд гривень).