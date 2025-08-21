Количество пенсионеров в Украине сокращается: в каких областях их больше всего

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 869,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 747,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 697,1 тысячи, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой области - 596,4 тысячи человек.

Информация о численности получателей пенсий через банки и выплатные объекты почтовой связи за июль 2025 года (тысяч человек)

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 402,2 тысячи. Остальные 1 млн 857,5 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Рейтинг банков

По состоянию на 1 августа 2025 года доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 58,3%. В этом госбанке получают деньги 4,894 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,1%, пенсии получают 2,616 млн человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 300,8 тысячи человек (3,6%). В других банках получают деньги 591,4 тысячи человек (7,0%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-июль 2025 года составила 393 млрд гривен, что на 12,0% больше, чем в 2024 году (351 млрд гривен).