Количество официальных безработных в Украине впервые в истории упало ниже 100 тысяч

Уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи - женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
По официальным данным, год назад в Украине было 239,1 тысячи безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год со 194,7 до 38,6 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в октябре составляет 55,4 тысячи (рост за месяц на 2,1 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.
По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2023 году по методологии Международной организации труда составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году. Это означает, что работу ищут более 2 млн украинцев. Занятость постепенно растет благодаря возобновлению экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Это