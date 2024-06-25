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ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Вторник 25 июня 2024 07:30
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ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Украинские силы контратаковали россиян и восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Россияне продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова.

На геолокационных записях, опубликованных 24 июня, показано, как украинские силы ведут огонь из стрелкового оружия по российским захватчикам в северо-восточной части Волчанска, что указывает на то, что украинцы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлибороба.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, также показывают, что украинские силы восстановили позиции в центре Старицы.

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

24 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские войска наступали:

  • северо-восточнее Купянска возле Синьковки;
  • юго-восточнее Купянска близ Песчаного и Стельмаховки;
  • к западу от Сватово вблизи Копанки;
  • северо-западнее Кременной близ Грековки, Макеевки, Невского;
  • к западу от Кременной вблизи Торского;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как захватчики из российского 119-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) устанавливают флаг РФ на юго-востоке Раздолевки.

Бои продолжались:

  • восточнее Северского возле Верхнекаменского;
  • к северо-востоку от Северска близ Белогоровки;
  • к югу от Северска возле Раздоловки и Выемки.

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

24 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Бои продолжались вблизи Часова Яра в микрорайоне Канал, к западу от Часова Яра возле Ивановского и севернее Калиновки.

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Дружбы (к северо-востоку от Торецка).

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

24 июня российские войска продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Бои продолжались юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

В районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

"Южная ось"

24 июня российские войска продолжали наступательные операции вблизи Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

Российские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но отмечали, что ситуация на линии фронта не изменилась на западе Запорожской области.

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области под Крынками.

Российский блогер утверждал, что российские войска захватили контроль над неопределенными островами в дельте реки Днепр после ведения «кровавых боев», но признал, что небольшие группы украинской пехоты контратакуют и имеют преимущество в операциях беспилотников на Херсонском направлении.

ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Согласно последней сводке Генштаба, на фронте в течение суток 24 июня и по состоянию на вечер было зафиксировано 135 боевых столкновений. Самая жаркая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении. Враг не оставлял попыток прорвать оборону и совершил 45 атак.

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