Количество боев возросло до 54, горячее всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Как отметили в Генштабе, российские войска активно используют авиацию по Курской области. В настоящее время известно о 17 авиационных ударах с применением 27 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам РФ.

Также с помощью артиллерии россияне обстреливают украинские пограничные населенные пункты, в частности, Порозок и Пожня Сумской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения возле Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска девять раз штурмовали наши позиции вблизи Петропавловки, Синковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка близ Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор длится два. Ситуация контролируема.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, возле Спорного оккупанты однажды, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григорики, Часового Яра и Предтечино украинские воины отразили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боестолкновение возле Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отразили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться возле Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Времивском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки на Запорожье, Ольговке и Бургунке Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также нв Херсонской области враг нанес удары КАБами по Дорожному и Шиловой балке.