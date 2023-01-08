ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество беженцев из Украины стало самым большим со времен Второй мировой войны, - ООН

Новина українською →
В мире, Воскресенье 08 января 2023 17:10
Количество беженцев из Украины стало самым большим со времен Второй мировой войны, - ООН Фото: украинские беженцы обусловили самую большую волну эмигрантов со времен Второй мировой войны (t.me.UkrzaIinfo)
Автор: Татьяна Зарембо

Российское полномасштабное вторжение в Украину повлекло за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Более 7,9 млн человек покинули страну, а еще 5,9 млн являются внутренне перемещенными лицами", - говорится в сообщении управления ООН по вопросам беженцев.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину - ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 млн евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.

Перед этим Европейская комиссия представила новый онлайн-инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.

Также мы писали, что Германия выделила 199 млн евро на финансирование программ помощи переселенцам в результате вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет