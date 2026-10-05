За несколько месяцев отношения с Украиной прошли от лучших до худших, - посол Польши

По его словам, особенно заметным контраст был в течение нескольких месяцев. В начале года Польша активно помогала Украине, в частности Киеву, переживавшему сложный период.

Лукасевич напомнил о генераторах, которые Польша передавала украинской столице в феврале и марте. Также польские граждане массово приобщались к помощи Киеву и его жителям, страдающим холодом.

Однако после этого в отношениях возникла новая волна напряжения, связанная с дискуссиями вокруг УПА и исторического прошлого.

"2026 год имел два абсолютно противоположных периода - лучших и худших польско-украинских отношений", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что такое изменение настроений демонстрирует, насколько эмоционален подход обоих обществ к вопросам, связанным с польско-украинскими отношениями.

Отдельно Лукасевич упомянул о реакции на жестокое убийство в польском Ярославе. По его словам, после этого инцидента публичные деятели, в том числе раненый во время нападения священник Адриан, призвали не переносить ответственность за действия отдельного человека на более широкое общество.

Дипломат призвал Украину и Польшу не разрешать отдельным резонансным событиям еще больше ухудшать двусторонние отношения.

Он считает, что обе стороны должны отказываться от упрощенного подхода к сложным вопросам и больше учитывать реакцию обществ друг друга.

"Я снова призываю обе стороны не жить в "пузырьках", не использовать упрощенный подход к сложным вопросам и чуть больше заботиться о чувствах", - сказал Лукасевич.

По его словам, если говорить о национальных чувствах, то украинцы и поляки должны учитывать их при обсуждении чувствительных тем.

"Украинцы и поляки абсолютно должны учитывать и это", - подчеркнул дипломат.