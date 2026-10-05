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За несколько месяцев отношения с Украиной прошли от лучших до худших, - посол Польши

10:01 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко aimg Милан Лелич
Фото: временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич (Виталий Носач / РБК-Украина)

Польско-украинские отношения в течение 2026 года пережили резкое изменение – от одного из лучших периодов до одного из самых сложных. Причиной обострения стали, в частности, дискуссии по историческим вопросам.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По его словам, особенно заметным контраст был в течение нескольких месяцев. В начале года Польша активно помогала Украине, в частности Киеву, переживавшему сложный период.

Лукасевич напомнил о генераторах, которые Польша передавала украинской столице в феврале и марте. Также польские граждане массово приобщались к помощи Киеву и его жителям, страдающим холодом.

Однако после этого в отношениях возникла новая волна напряжения, связанная с дискуссиями вокруг УПА и исторического прошлого.

"2026 год имел два абсолютно противоположных периода - лучших и худших польско-украинских отношений", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что такое изменение настроений демонстрирует, насколько эмоционален подход обоих обществ к вопросам, связанным с польско-украинскими отношениями.

Отдельно Лукасевич упомянул о реакции на жестокое убийство в польском Ярославе. По его словам, после этого инцидента публичные деятели, в том числе раненый во время нападения священник Адриан, призвали не переносить ответственность за действия отдельного человека на более широкое общество.

Дипломат призвал Украину и Польшу не разрешать отдельным резонансным событиям еще больше ухудшать двусторонние отношения.

Он считает, что обе стороны должны отказываться от упрощенного подхода к сложным вопросам и больше учитывать реакцию обществ друг друга.

"Я снова призываю обе стороны не жить в "пузырьках", не использовать упрощенный подход к сложным вопросам и чуть больше заботиться о чувствах", - сказал Лукасевич.

По его словам, если говорить о национальных чувствах, то украинцы и поляки должны учитывать их при обсуждении чувствительных тем.

"Украинцы и поляки абсолютно должны учитывать и это", - подчеркнул дипломат.

Напоминаем, в Украине и Польше периодически возникают споры по поводу исторической фигуры Степана Бандеры.

В этом же интервью Петр Лукасевич объяснил,могут ли исторические дискуссии по Бандере повлиять на переговоры Украины о вступлении в ЕС.

По словам дипломата, в настоящее время такие вопросы не входят в переговорный процесс, а первый кластер касается прав человека, свободы слова и фундаментальных ценностей.

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