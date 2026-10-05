За кілька місяців відносини з Україною пройшли від найкращих до найгірших, - посол Польщі

За його словами, особливо помітним контраст був протягом кількох місяців. На початку року Польща активно допомагала Україні, зокрема Києву, який переживав складний період.

Лукасєвіч нагадав про генератори, які Польща передавала українській столиці у лютому та березні. Також польські громадяни масово долучалися до допомоги Києву та його жителям, які потерпали від холоду.

Однак після цього у відносинах виникла нова хвиля напруження, пов'язана з дискусіями навколо УПА та історичного минулого.

"2026 рік мав два абсолютно протилежні періоди - найкращих і найгірших польсько-українських відносин", - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що така зміна настроїв демонструє, наскільки емоційним є підхід обох суспільств до питань, пов'язаних із польсько-українськими відносинами.

Окремо Лукасєвіч згадав реакцію на жорстоке вбивство в польському Ярославі. За його словами, після цього інциденту публічні діячі, зокрема поранений під час нападу священник Адріан, закликали не переносити відповідальність за дії окремої людини на ширше суспільство.

Дипломат закликав Україну та Польщу не дозволяти окремим резонансним подіям ще більше погіршувати двосторонні відносини.

Він вважає, що обидві сторони мають відмовлятися від спрощеного підходу до складних питань і більше зважати на реакцію суспільств одне одного.

"Я знову закликаю обидві сторони не жити в "бульбашках", не використовувати спрощений підхід до складних питань і трохи більше дбати про почуття", - сказав Лукасєвіч.

За його словами, якщо говорити про національні почуття, українці та поляки мають враховувати їх під час обговорення чутливих тем.

"Українці та поляки абсолютно повинні зважати й на це", - наголосив дипломат.