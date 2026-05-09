RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Киллер РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины до 9 мая

10:49 09.05.2026 Сб
3 мин
Как СБУ удалось сорвать покушение?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Одессе задержали киллера, который по заказу РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины (facebook.com_SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Как сообщается, контрразведка СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительной личности.

По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "дня победы".

Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. Злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

Фото: в Одессе задержали киллера, который по заказу РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины (t.me/SBUkr)

По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. В поле зрения россиян мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.

Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).


Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Попытки покушений на украинских деятелей

Напомним, ранее СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. На Житомирщине задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.

Также СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. В частности, речь шла о подготовке покушения на начальника одного из районных ТЦК города.

Ранее правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, в Киеве разоблачили агента ФСБ РФ, который готовил покушение на украинского чиновника.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныОдессаВооруженные силы УкраиныВМС УкраиныВойна в Украине