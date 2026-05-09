Киллер РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины до 9 мая

Как сообщается, контрразведка СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительной личности.

По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "дня победы".

Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. Злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. В поле зрения россиян мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.



Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).



Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.