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"Кругов ада будет меньше". Резников рассказал, когда ждать цифровизации ТЦК и зачем это

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Вскоре в Украине будет запущена цифровизация Территориальных центров комплектования и социальной поддержки через обмен информации с другими министерствами, которые держат реестры.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Будет запущен обмен данными со всеми ведомствами, которые держат реестры, обмен информации со многими министерствами. Уже подписываются общие приказы с другими реестрами, сейчас пойдет обмен данными", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас главной задачей является перевод бумажных дел в цифру.

"На октябрь мы процентов на 90 выйдем на понятный уровень цифровизации ТЦК, будет меньше очередей, тех кругов ада, которые проходят люди", - добавил Резников.

Реформа ТЦК

Отметим, что после ряда коррупционных скандалов, связанных с руководством военкоматов, в Украине активно заговорили о реформе ТЦК.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

При этом в работе ТЦК планируется нововведение. Так, они в скором времени будут иметь доступ к ряду государственных реестров. Подготовительный процесс по этому поводу планируют завершить к середине осени.

Также напомним, что Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию. Однако сразу добавил, что "следует навести порядок с военкоматами и ВЛК и тогда говорить о том, как усиливать мобилизацию".

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Алексей РезниковТЦКМобилизация в Украине