В каких поездах УЗ есть Wi-Fi: список

Wi-Fi в поездах: какие условия доступа

"Укрзализныця" запустила в опытную эксплуатацию систему Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+, которые курсируют по всей стране. В частности, система доступа установлена в 16 поездах – в 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах Тарпан и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

Получить доступ к Wi-Fi могут все пассажиры УЗ, которые путешествуют в поездах этого типа. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

включить Wi-Fi на своем устройстве;

выбрать сеть под названием "Wi-Fi test".

После этого на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии. Одному пользователю предоставляется бесплатный 1 Гб трафика со скоростью интернета до 10 Мб/с.

Пока будет продолжаться опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi останется бесплатным для пассажиров.

Куда можно поехать поездами Интерсити и Интерсити+

Скоростные поезда Интерсити и Интерсити+ курсируют между крупными городами в Украине, а также к польской станции Перемышль. В частности: