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Продажу билетов на популярный поезд Варшава-Львов продлевают: как будет курсировать

Четверг 19 сентября 2024 20:30
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Продажу билетов на популярный поезд Варшава-Львов продлевают: как будет курсировать Фото: УЗ возобновила продажи билетов на поезд Варшава-Львов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Иван Носальский

Продажу билетов на поезд Варшава-Львов, который курсирует через Раву-Русскую, возобновляют после короткого перерыва. Это один из популярных среди украинцев рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

В компании подчеркнули, что расписания движения поездов останутся без изменений:

  • отправка из Варшавы ежедневно в 21:31;
  • Люблин 23:27-23:40;
  • Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде).
  • отправка пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской в ​​06:15;
  • Львов 07:47-08:02;
  • Ивано-Франковск 11:12-11:16;
  • прибытие в Коломыю в 12:00.

Обратный поезд также будет отправляться ежедневно:

  • отправка поезда №867/868 из Коломыи в 03:06;
  • Ивано-Франковск 03:55-04:00;
  • Львов 06:58-07:14;
  • прибытие в Раву-Русскую в 08:38.
  • отправка поезда №767 из Равы-Русской в ​​10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде);
  • Люблин 13:50-14:11;
  • прибытие на станцию ​​Варшава Восточная в 16:01.

Как отметили в УЗ, продажу билетов удалось продлить в результате договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL.

Билеты можно покупать через приложение, на сайте УЗ, в чат-боте или на кассах вокзалов.

Напомним, ранее в УЗ рассказали, что Австрийская железная дорога открывает движение по участку между Веной и Будапештом.

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Укрзализныця Львов Варшава
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