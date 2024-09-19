Продажу билетов на популярный поезд Варшава-Львов продлевают: как будет курсировать

Продажу билетов на поезд Варшава-Львов, который курсирует через Раву-Русскую, возобновляют после короткого перерыва. Это один из популярных среди украинцев рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

В компании подчеркнули, что расписания движения поездов останутся без изменений: отправка из Варшавы ежедневно в 21:31;

Люблин 23:27-23:40;

Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде).

отправка пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской в ​​06:15;

Львов 07:47-08:02;

Ивано-Франковск 11:12-11:16;

прибытие в Коломыю в 12:00. Обратный поезд также будет отправляться ежедневно: отправка поезда №867/868 из Коломыи в 03:06;

Ивано-Франковск 03:55-04:00;

Львов 06:58-07:14;

прибытие в Раву-Русскую в 08:38.

отправка поезда №767 из Равы-Русской в ​​10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде);

Люблин 13:50-14:11;

прибытие на станцию ​​Варшава Восточная в 16:01. Как отметили в УЗ, продажу билетов удалось продлить в результате договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL. Билеты можно покупать через приложение, на сайте УЗ, в чат-боте или на кассах вокзалов.