Продажу билетов на популярный поезд Варшава-Львов продлевают: как будет курсировать
Продажу билетов на поезд Варшава-Львов, который курсирует через Раву-Русскую, возобновляют после короткого перерыва. Это один из популярных среди украинцев рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
В компании подчеркнули, что расписания движения поездов останутся без изменений:
- отправка из Варшавы ежедневно в 21:31;
- Люблин 23:27-23:40;
- Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде).
- отправка пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской в 06:15;
- Львов 07:47-08:02;
- Ивано-Франковск 11:12-11:16;
- прибытие в Коломыю в 12:00.
Обратный поезд также будет отправляться ежедневно:
- отправка поезда №867/868 из Коломыи в 03:06;
- Ивано-Франковск 03:55-04:00;
- Львов 06:58-07:14;
- прибытие в Раву-Русскую в 08:38.
- отправка поезда №767 из Равы-Русской в 10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде);
- Люблин 13:50-14:11;
- прибытие на станцию Варшава Восточная в 16:01.
Как отметили в УЗ, продажу билетов удалось продлить в результате договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL.
Билеты можно покупать через приложение, на сайте УЗ, в чат-боте или на кассах вокзалов.
Напомним, ранее в УЗ рассказали, что Австрийская железная дорога открывает движение по участку между Веной и Будапештом.
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