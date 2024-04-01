При каких обстоятельствах закроют телемарафон: ответ главы комитета по свободе слова

"Если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, который есть баланс, есть не бровадные новости с фронта, что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать о завершении", - сказал он.

Юрчишин признал, что пока неясно, что делать с марафоном. "Можно, конечно, как власть в начале говорила, решить - пусть телемарафон будет работать до конца войны. Но почему 2024 год станет решающим? Потому что у нас сокращается международная финансовая помощь, как следствие, существенно сокращается наша экономика. Это нехватка средств по всем направлениям. А у нас в первую очередь обеспечение Вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и на перезарядку Patriot", - отметил депутат.

По его словам, если не будет механизма возвращения хотя бы частичного доверия к единому марафону, могут возникнуть проблемы. "С единым марафоном также начинает падать доверие к власти, и это вполне резонно, потому что мы объявили, что единый марафон - это официальный источник. Это рупор власти. Если падает доверие к рупору, падает доверие к тому, кто этот рупор держит", - добавил он.

Юрчишин напомнил, что средства из госбюджета на марафон и шесть создающих его телеканалов уже выделены на этот год. "Думаю, до конца 24-го нет, потому что они уже зафинансированы. - сказал он в ответ на вопрос, когда закроют марфон. - Разве сами каналы решат, что достаточно. Но в конце 2024 года будем смотреть, будет ли он дальше работать"

Доверие к телемарафону

Напомним, доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%, зато до 47% возросла доля не доверяющих.

Ранее руководитель Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что украинские телеканалы рассматривают новые форматы для телемарафона "Единые новости" , а соответствующие предложения производят в ближайшее время.