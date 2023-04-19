Каких банкнот и монет в Украине больше всего: свежие данные НБУ

На втором месте 200-гривневые банкноты (21,6%), которые в последние годы были наиболее распространены.

Среди банкнот меньше всего сейчас в обращении - номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества банкнот в обращении), поскольку НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на соответствующие оборотные монеты, которые могут значительно дольше находиться в обращении.

На одного жителя Украины приходилось: 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Традиционно в наличном обращении больше монет номиналом 10 копеек (28,4% от общего количества монет в обращении), а меньше всего - монет номиналом 10 гривен (1,0%).

Напомним, НБУ начал постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят монетами 5 и 10 гривен и банкноты 20 и 100 гривен нового поколения.