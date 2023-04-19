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Яких банкнот та монет в Україні найбільше: свіжі дані НБУ

Фото: найбільш поширена банкнота - 500 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2023 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

На другому місці 200-гривневі банкноти (21,6%), які останніми роками були найбільш поширеними.

Серед банкнот найменше зараз в обігу - номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

На одного жителя України припадало: 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року - 71 та 169 шт. відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,4% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (1,0%).

Нагадаємо, НБУ розпочав поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.

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