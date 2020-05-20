У "Київводоканалі" заявили про перенесення масового відключення води

"Київводоканал" переніс відключення водопостачання (freepik.com)

Відключення перенесли на невизначений термін

У Києві відклали масове відключення водопостачання через заміну запірної арматури на НВС "Виноградар-3". Роботи перенесли на невизначений термін.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у "Київводоканалі".

Як заявив представник "Київводоканалу", ремонті роботи на НВС "Виноградар-3" переносяться на інший термін.

"Роботи перенесли, дату визначать пізніше", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві почнуть заміну запірної арматури на НВС "Виноградар-ІІІ". Очікувалося, що у період виконання робіт проблеми з водопостачанням можуть виникнути у таких зонах: Пуща-Водиця, Виноградар, Микільська Борщагівка, Нивки та Галагани, Новобіличі, Святошин, Академмістечко, Біличі. Роботи мали початися 22 травня та тривати до 24-го.

Крім того, 18 травня у Києві почався другий етап відключення гарячої води. Випробування на тепломережах будуть проводити у районах Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків, а також в центрі Києва.

Як писало РБК-Україна, з 12 травня у Києві почалися гідравлічні випробування на тепломережах. Жителів столиці попереджали, що на час проведення випробувань гаряче водопостачання буде припинене. Так, 14 травня у Києві на два тижні відключили гарячу воду у 2,6 тис. будинків. Гаряче водопостачання відключили у житлових масивах Троєщина, Лісовий і Оболонь.

Автор: Дмитро Левицький