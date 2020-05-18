У Києві завтра розпочнеться друга фаза відключень гарячої води

Кран з гарячою водою (РБК-Україна)

Вода буде відключена протягом двох тижнів

У Києві з 19 травня починається друга фаза гідравлічних випробувань тепломереж. Названі адреси, де тимчасово буде відключена гаряча вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київтеплоенерго.

Випробовувати тепломережі будуть в районах Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру столиці.

"На міцність будуть випробовувати мережі частині Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва. У цілому близько 10% житлових будинків (1300) столиці. Це клієнти, які отримують теплову енергію від ТЕЦ-5. Випробування триватимуть близько двох тижнів - до 5 червня", - йдеться в повідомленні.

Адреси будинків, де буде тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання, розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго. Інформацію також можна отримати у Центральній диспетчерській з питань ЖКГ за телефоном 15-57 (зі стаціонарного телефону) або (044) 500-1557 (з мобільного).

Нагадаємо, раніше у Києві відключили гарячу воду у 2,6 тис. будинків на два тижні. Гарячу воду відключили в житлових масивах Троєщина, Лісовий і Оболонь.

У КМДА пояснили, що гідравлічні випробування, згідно з правилами, починаються з наступного дня після завершення опалювального сезону, однак у цьому році були перенесені через карантин.

"У цьому році ми почали пізніше 12 травня тому, що у нас був посилений карантин. Ми розуміємо, що люди сидять вдома. Тому у нас на 1,5 місяці змістилося", - пояснили в прес-службі.

Автор: Максим Зайченко