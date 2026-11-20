Массированная атака на Киев: появились первые фото последствий
Россия ночью и утром 20 ноября массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В ГСЧС показали первые фото последствий вражеских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Уже известно, что в Киеве в результате ночной вражеской атаки погибли три человека, еще 11 - пострадали, один человек эвакуирован.
Пожар, вызванный российским обстрелом в ночь на 20 ноября, зафиксирован в трех районах города.
В Подольском районе поступили сообщения о возгорании двух нежилых построек.
Фото: последствия массированной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)
В Оболонском районе огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу в результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры
В Голосеевском районе под ударом оказалась нежилая застройка.
Напомним, всю ночь и под утро 20 ноября Россия атаковала Киев залпами баллистических ракет, целясь в частности по мостам.
В результате массированной атаки Россиитри человека погибли (по предварительной информации мэра Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала"), еще 11 человек пострадали.
Детальнее о последствиях атаки в столице и других городах - в метариале РБК-Украина.