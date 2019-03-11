"Київтеплоенерго" пояснило причину гарячих батарей в квартирах

Компанія орієнтується на середньодобову температуру повітря, а не на максимальну

Технические возможности централизованной системы отопления не позволяют регулировать температуру отдельно в каждой квартире. Об этом говорится в сообщении КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как отметили в компании, в настоящее время температура воздуха повысилась и жильцы домов часто обращаются с просьбой снизить температуру теплоносителя в батареях.

Однако изменение температуры теплоносителя регулируется в соответствии с среднесуточной температуры наружного воздуха. "То есть, чем теплее на улице, тем ниже температура батареи и меньшее количество потребленного домом тепла", - отмечается в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" также добавили, что регулирование подачи теплоносителя происходит согласно среднесуточной температуре, а не пиковой температуре в течение дня.

Напомним, в самом холодном месяце года, январе, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета составляли 2693,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве 8 марта отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла, что является новым температурным рекордом за всю историю наблюдений.