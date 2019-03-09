В Києві 8 березня було встановлено новий температурний рекорд

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Вдень позначка термометра досягла значення +17,7

У Києві вчора, 8 березня, було встановлено новий температурний рекорд за всю історію спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, вдень позначка термометра досягла значення 17,7 градусів тепла.

"Попереднє значення становило 14,8 градусів тепла у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

За даними науковців, найтеплішою була і ніч на 9 березня. Мінімальне значення температури становило 7 градусів тепла (попереднє значення для цієї дати 5,3 градусів тепла у 2016 році).

Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, 9 березня температура в Україні буде досить високою.

Рекордне тепло очікується на заході України, де стовпчики термометрів покажуть +11... +14 градусів тепла. Такі ж показники очікуються в північних і центральних регіонах України. На сході буде трохи прохолодніше - +9... +13 градусів. На півдні температура буде максимально теплою і комфортною - +12... +16 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в горах Івано-Франківської області та у високогір’ї Закарпатської області 9 та 10 березня утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).