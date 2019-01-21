"Київтеплоенерго" отримало ліцензію на постачання електроенергії

Ілюстративне фото (facebook.com/kyivenergo)

Комунальне підприємство виходить на ринок постачання електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) видала комунальному підприємству "Київтеплоенерго" ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначили в прес-службі, ліцензія дає змогу підприємству стати повноправним членом ринку електроенергії і напряму постачати електричну енергію споживачам.

"Наразі послуга з постачання електричної енергії споживачам перебуває у процесі розробки. Про початок постачання електроенергії КП "Київтеплоенерго" та початок укладання відповідних договорів із підприємствами споживачів буде повідомлено додатково", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в березні 2018 році Київська міська рада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Київтеплоенерго" до 1,2 млрд гривень. Комунальному підприємству були передані об'єкти інфраструктури, які раніше були в оренді у "Київенерго".

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2018 року Київська міська рада збільшила статутний фонд комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 800 млн гривень до 2 млрд гривень.