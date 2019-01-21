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"Киевтеплоэнерго" получило лицензию на поставку электроэнергии

Новости » Энергетика    21.01.2019 - 13:52
"Киевтеплоэнерго" получило лицензию на поставку электроэнергии
Иллюстративное фото (facebook.com/kyivenergo)

Коммунальное предприятие выходит на рынок поставок электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отметили в пресс-службе, лицензия позволяет предприятию стать полноправным членом рынка электроэнергии и напрямую поставлять электрическую энергию потребителям.

"Сейчас услуга по поставке электрической энергии потребителям находится в процессе разработки. О начале поставки электроэнергии КП "Киевтеплоэнерго" и начале заключения соответствующих договоров с предприятиями потребителей будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, в марте 2018 году Киевский городской совет увеличил уставный капитал коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" до 1,2 млрд гривен. Коммунальному предприятию были переданы объекты инфраструктуры, которые ранее были в аренде у "Киевэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2018 года Киевский городской совет увеличил уставный фонд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 800 млн гривен до 2 млрд гривен.

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Новости Украины КиевтеплоэнергоКиевНКРЭКУ
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