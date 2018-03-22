Київрада збільшила статутний капітал "Київтеплоенерго" для прийому тепломереж на баланс

Статутний капітал "Київтеплоенерго" збільшили до 1,2 млрд гривень

Київська міська рада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Київтеплоенерго" до 1,2 млрд гривень для виконання функцій "Київенерго". Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що депутати Київради збільшили розмір статутного капіталу "Київтеплоенерго" до 1,2 млрд гривень за рахунок грошового внеску власника для того, щоб підприємство прийняло на баланс теплові мережі Києва після 27 квітня 2018 року - після розірвання договору з "Київенерго". "Київтеплоенерго" необхідно провести розрахунок за енергоносії, збільшити штат працівників, провести протиаварійне обслуговування, закупити нову спеціалізовану техніку та створити геоінформаційну систему інженерних мереж.

Зазначимо, згідно з рішенням, "Київтеплоенерго" також є одним з учасників процесу повернення під контроль Києва об'єктів теплоенергетичного комплексу.

Нагадаємо, в червні 2017 року Київрада прийняла рішення про припинення договору з "Київенерго", який уклали 17 років тому. Фактично "Київтеплоенерго" замістить "Київенерго" і продовжить надання послуг споживачам.