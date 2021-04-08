Київрада розширила пільги для підприємців, які ініціював Кличко

Київська міська рада затвердила розширений перелік пільг та преференції для малого і середнього бізнесу столиці, щоб допомогти пережити локдаун.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який ініціював проект рішення.
"Пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому і вони продовжують діяти. На сьогоднішню сесію Київради я виніс на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги - і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися підприємцям і вижити людям", - заявив Кличко.
Він зазначив, що схвалені зміни стосуються:
Нагадаємо, що із 5 квітня і до завершення локдауну паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" є безкоштовним за рішенням столичної влади.