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Київрада розширила пільги для підприємців, які ініціював Кличко

Автор: РБК-Україна

Київська міська рада затвердила розширений перелік пільг та преференції для малого і середнього бізнесу столиці, щоб допомогти пережити локдаун.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який ініціював проект рішення.

"Пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому і вони продовжують діяти. На сьогоднішню сесію Київради я виніс на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги - і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися підприємцям і вижити людям", - заявив Кличко.

Він зазначив, що схвалені зміни стосуються:

  • Зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в благоустрої територій власниками закладів громадського харчування.
  • Зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.
  • Збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва: компенсацію відсотків не тільки за кредитами, а й за "кредитними лініями" та розширення переліку суб’єктів, які мають право на таку компенсацію.

Нагадаємо, що із 5 квітня і до завершення локдауну паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" є безкоштовним за рішенням столичної влади.

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Новини України Віталий КличкоКиїврада
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