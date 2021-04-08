Киевсовет расширил льготы для предпринимателей, которые инициировал Кличко

Киевский городской совет утвердил расширенный перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы, чтобы помочь пережить локдаун.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который инициировал проект решения.
"Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовета я вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям", -заявил Кличко.
Он отметил, что принятые изменения касаются:
Напомним, что с 5 апреля и до конца локдауна парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" является бесплатным по решению столичных властей.