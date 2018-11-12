Ложкін: у Дніпропетровській області перейменують вулиці на честь Праведників народів світу

Фото: Борис Ложкін (прес-служба)

У Дніпропетровській області підтримали ініціативу Єврейської конфедерації України

У Дніпропетровській області підтримали ініціативу Єврейської конфедерації України "Праведники мого міста" і запланували найменування вулиць на честь Праведників народів світу в міських і сільських радах по всій області. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Звання Праведників народів світу присвоюють людям, які рятували євреїв у роки нацистської окупації Європи, ризикуючи при цьому власним життям.

Зокрема, в селі Шолохове Дніпропетровської області була названа вулиця на честь місцевої мешканки Марії Тикви, яка ховала єврейського хлопчика Леоніда Дінкевича від окупантів, а одна з вулиць села Любимівка отримала ім'я Зінаїди Збарах, яка також врятувала життя 12-річному Леоніду Таслицькому, влаштувавши йому потайну кімнату в підвалі, де він провів весь час окупації.

"Весь період окупації Марія і Льоня провели в будинку її батьків, періодично вимушено розділяючи кров із загарбниками. Їх неодноразово викликали на допити. Дівчина змогла переконати німців, що маленький Дінкевич — осиротілий поляк, її названий син. Леонід Дінкевич підтримував з нею тісний зв'язок всі післявоєнні роки і доглядав за своєю рятівницею в старості", - розповів історію героїні Марії Тикви Борис Ложкін.

Історія Зінаїди Збарах не менш героїчна. У січні 1942-го до неї в пошуках притулку звернувся 12-річний Леонід Таслицький, син її друзів з Дніпра.

"За словами хлопчика, під час повітряного нальоту дніпропетровський вокзал він втратив всю сім'ю. Був затриманий, під час конвоювання до місця розстрілу зміг втекти. Зінаїда облаштувала для Леоніда потайну кімнату в підвалі, де він провів весь час окупації. У 1943 році, після звільнення Дніпропетровська, Зінаїда привезла хлопчика до нього додому. Пізніше Леонід Таслицький і його сім'я іммігрували в США. Зв'язок з Зінаїдою Збарах вони зберегли на довгі роки", - повідомив Ложкін.

Обидві жінки визнані Праведницями ізраїльським національним меморіалом Катастрофи і Героїзму "Яд Вашем".

"Їх історії займають почесне місце в меморіалі. На жаль, в Україні про їх героїзм, як і про героїзм тисяч людей, ризикували власними життями заради порятунку інших, майже нічого не відомо. Ми прагнемо виправити цю несправедливість. Єврейська конфедерація України продовжить роботу над увічненням пам'яті українських героїв", - підкреслив Ложкін.

Як повідомлялося, міськрада Харкова ухвалила рішення про назву нової вулиці ім'ям Олександри Бєлової — визнаної Праведниці народів світу. Таким чином, Харків став першим містом, що приєдналася до ініціативи Єврейської конфедерації України.