Київрада звернулась Кабміну і ВР щодо розробки закону про систему тероборони, - Кличко

Київська міська рада звернулась до Кабінету міністрів і Верховної ради щодо об’єднання зусиль у розробці законопроекту, який врегулює питання функціонування ефективної системи територіальної оборони. Рішення підтримали 77 депутатів.

Звернення розроблене за ініціативи "Удару" та подане лідером партії Віталієм Кличком. За його словами, законопроект має бути розроблений та ухвалений в стислі терміни.

"Ще у 2015 році Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні було передбачено розроблення та ухвалення закону "Про територіальну оборону України". Але в державі, яка 8-ий рік протистоїть збройній агресії, досі немає закону, який би детально врегулював питання територіальної оборони України. Враховуючи те, що сьогодні Росія тримає біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, вкрай необхідним є ухвалення в стислі терміни сучасного закону про основи територіальної оборони України", - підкреслив лідер "Удару".

Він також зазначив, відсутність узгодженої позиції органів державної влади призвела до того, що таке гостре питання досі залишається не врегульованим на рівні профільного закону.

"Саме тому Київська міська рада звертається до Кабінету міністрів України, як вищого органу в системі органів виконавчої влади, та до Верховної Ради України з вимогою об’єднати зусилля розробників законопроектів та забезпечити ухвалення в стислі терміни закону, що врегулює питання функціонування сучасної та ефективної системи територіальної оборони", - додав Кличко.

За його словами, відповідний закон має: чітко регламентувати та деталізувати повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування, військового управління, закріпити права та обов’язки громадських організацій та громадян, завдання складових сил сектору безпеки й оборони, визначити джерела фінансування заходів, загальний склад, структуру, чисельність підрозділів територіальної оборони, їх підпорядкування та порядок комплектування тощо;

Визначати дві складових територіальної оборони: військову та цивільну, що дозволить залучати підрозділи територіальної оборони вже в мирний час;

Передбачити законні підстави залучення в мирний час підрозділів територіальної оборони до виконання завдань, пов’язаних із захистом і допомогою населенню, до участі у виконанні інших обмежувально-режимних заходів, які здійснюються в порядку й на умовах, визначених законодавством України.